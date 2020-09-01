Канада додатково замовила мільйони доз двох вакцин проти COVID-19

Уряд Канади домовився з американськими компаніями Novavax та Johnson & Johnson про попереднє замовлення мільйонів доз потенційних вакцин проти COVID-19.

Про це на пресконференції у Монреалі оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Уряд Канади уклав дві нові угоди із компаніями Novavax та Johnson & Johnson, замовивши мільйони доз вакцин, які вони розробляють”, - сказав Трюдо.

Він зауважив що препарати, над якими працюють ці компанії, показують обнадійливі результати. “Саме тому ми намагаємося упевнитися, що у разі успіху хоча б однієї з цих розробок, Канада та канадці матимуть доступ до необхідних їм вакцин”, - зазначив прем’єр-міністр.

Глава уряду додав, що з урахуванням укладених раніше домовленостей із компаніями Pfizer та Moderna, Канада отримає щонайменше 88 мільйонів доз вакцин від COVID-19 “та можливість здобути ще десятки мільйонів”.

Станом на вечір неділі, 31 серпня, на території Канади зафіксовано 5159 активних випадків інфікування COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 9117 життів.