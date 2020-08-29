Канада перевірила на коронавірус 14% своїх жителів

У Канаді медичну перевірку на інфікування COVID-19 пройшло 5 355 340 осіб, що становить понад 14% від загального населення країни.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади.

За даними Статистичного бюро Канади, населення країни у другому кварталі 2020 року становило 37 971 020 осіб.

З усіх проведених тестів лише 127 358 виявилися позитивними. З них понад 62 тисяч — у провінції Квебек. Станом на вечір четверга недуга забрала 9108 життів.

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Хоча щодня в країні виявляють нові випадки інфікування, швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво зменшилася й від початку пандемії понад 113 тисяч інфікованих вже видужало. Нині у країні залишається усього 5016 активних випадків COVID-19. Досі повноцінну економічну діяльність не відновлено, однак більшість карантинних обмежень уже скасували.

Наразі в закладах охорони здоров’я Канади вже немає напливу хворих, як і в будинках для літніх людей, на які припадає абсолютна більшість канадських смертельних випадків від COVID-19. Зазначимо, що в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили понад 6 мільйонів хворих й зареєстрували майже 186 тисяч смертей від нового коронавірусу.

Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця вересня.

Фото: СТК