Вітренко пояснив, як від'єднатися від енергосистеми з Росією та Білоруссю

Для того, щоб реалізовувати такі стратегічні речі, як відмова від електроенергії із Росії і Білорус, тим більше - від'єднання від спільної з цими країнами енергосистеми, Україні необхідно реалізувати ряд стратегічних цілей.

Про це під час зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я теж не підтримую стратегічно імпорт електроенергії із Росії і Білорусі. Але, щоб реалізовувати такі стратегічні речі, ініціативи, до цього потрібно готуватися", - зазначив Вітренко.

Він зауважив, що коли влітку не проводяться ремонти, не працює система гарантування достатньої кількості вугілля на складах, то взимку доводиться брати аварійну допомогу, інакше буде дефіцит в енергосистемі. І це приводить нас до більш стратегічної проблеми, що поки ми об'єднані з Росією і Білоруссю, ці перетоки, аварійна допомога, вони, на жаль, будуть, швидше за все, невід'ємною частиною (роботи української енергосистеми - ред.).

За його словами, для інтеграції необхідна повна відповідність української нормативно-правової бази європейській.

"Це мережеві кодекси, правила ринку, первинне законодавство. У нас на цьому рівні є певна невідповідність європейському законодавству. Наш план полягає, щоб міністерство (Міненергетики - ред.) відігравало у цьому більш активну роль. Щоб воно фактично розробляло ці документи, перекладало європейські кодекси. Там, де потрібно обирати, міністерство у консультації з учасниками ринку має вибрати найкращий варіант. Таким чином, буде забезпечена повна відповідність європейським правилам", - зазначив Вітренко.

Така інтеграція, за словами в.о. міністра енергетики, наблизить Україну до ліквідних ринків з прозорими правилами гри і без впливу українських олігархів, а також забезпечить фізичну безпеку енергосистеми.

"Те що ми зробили у газі в 2014-2015 роках, я планую зробити в електроенергетиці. Це трохи складніше, але все одно це неправильно, що 7 років минуло, а дотепер це не зроблено", - відзначив Вітренко.

Він нагадав, що Україна має від'єднатися від енергосистеми Росії та Білорусі, а у 2023 році приєднатися до європейської енергосистеми.

Також Вітренко висловив думку, що закупівля 40% ядерного палива у Росії є критичною залежністю, тож Україна має повністю перейти на постачання з США.