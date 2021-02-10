Домбровскіс сказав, від чого залежить отримання Україною другого траншу ЄС

Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро після виконання взятих на себе зобов’язань, зокрема у відновленні антикорупційної архітектури країни, та за умови успішної співпраці з МВФ.

Про це у Брюсселі за підсумками переговорів з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем заявив Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми обговорили просування України шляхом реформ. ЄС мобілізував безпрецедентну фінансову та технічну допомогу. Ми підтримуємо Україну за допомогою нової програми макрофінансової допомоги у 1,2 млрд євро. Перший транш у 600 млн євро був вже наданий на початку грудня, що є ознакою підтримки з боку Європи у ці складні часи. Виділення другого траншу залежить від виконання восьми заходів структурної політики, у яких Україна взяла на себе зобов’язання, ще одна умова пов’язана із задовільним прогресом за програмою МВФ», - наголосив представник Єврокомісії.

Він повідомив, що сьогодні під час зустрічі з українською делегацією відбулося важливе обговорення стану речей у важливих реформах, зокрема у реформуванні судової влади, забезпеченні інституційної дієздатності антикорупційної інфраструктури та у поліпшенні ділового клімату в Україні.

«ЄС вважає боротьбу з корупцією та судову реформу важливим політичним пріоритетом для України. З моменту Революції Гідності ЄС зробив суттєві інвестиції у підтримку ефективної антикорупційної архітектури в Україні. Таким чином, під час зустрічі з прем’єр-міністром я підкреслив, що антикорупційні зусилля є важливими для надання наступного траншу макрофінансової підтримки ЄС», – сказав Виконавчий віце-президент Єврокомісії.

Він окремо наголосив, що ЄС готовий підтримати Україну на її важкому шляху до успіху, і закликав всі демократичні сили країни до єдності, щоб надати чіткий сигнал про бажання України зробити власний шлях реформ незворотним.

Як заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна виконує усі умови для отримання навесні від Єврокомісії другого траншу макрофінансової допомоги.

Прем’єр-міністр запевнив у тому, що уряд дотримуватиметься своїх зобов’язань щодо виконання всіх умов, зазначених у додатку до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС. «Розраховуємо успішно завершити реалізацію програми у першому кварталі 2021 року, щоб отримати другий транш макрофінансової допомоги вже навесні цього року», — підкреслив Шмигаль.

Він подякував Єврокомісії за рішення про виділення першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро наприкінці минулого року.

«Своєчасне отримання Україною коштів стало надзвичайно важливим для підтримки макроекономічної та фінансової стабільності в Україні», — зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна на запит ЄС у листопаді минулого року надала усю необхідну інформацію для завершення фази 1 імплементації Угоди про асоціацію у сфері державних закупівель. Він додав, що країна розраховує на відповідне підтвердження з боку Європейського Союзу.

«Україна також розраховує на підтримку у питанні включення внутрішніх водних шляхів України до регіональної мережі TEN-T. Це сприятиме розвитку ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту й залученню інвестицій у цю сферу. Крім того, це переорієнтація вантажних потоків на більш екологічний й економічний річковий транспорт», — зауважив Шмигаль.

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Прем’єр-міністр висловив вдячність Валдісу Домбровскісу за його особисту підтримку в розв’язанні важливих питань для України та запросив відвідати урочисті заходи з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала робочий візит до Брюсселя. Там уже відбулися зустрічі представників КМУ із керівництвом Європейського Союзу та НАТО. Прем'єр-міністр Шмигаль обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом низку важливих питань.

Урядовці 11 лютого візьмуть участь у сьомому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі.

Фото: www.kmu.gov.ua