Пандемія спричинила падіння світової торгівлі на 32% - представник СОТ

Глобальна пандемія коронавірусу призвела до падіння світової економіки на 32% у 2020 році.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомив головний радник генерального директора Світової організації торгівлі Тім Йенд на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді».

«Пандемія коронавірусу серйозно, драматично вплинула на світову економіку і торгівлю. Очевидно, що ці сфери нині є дуже нестабільними. Але з точки зору глобальної торгівлі можна сказати, що вона скоротилася на 32%», - зазначив експерт.

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За його словами, за аналізом СОТ, у другій половині 2020 року спостерігаються тенденції до покращення ситуації у глобальній торгівлі.

Йенд акцентував увагу на важливості світової торгівлі як інструменту виходу з економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, що також повинна стимулювати поширення вакцин у світі.

За даними ресурсу Worldometer, у світі станом на ранок 9 лютого зафіксовано понад 107 млн випадків зараження коронавірусом, зокрема 2 336 337 – летальних; одужали 78 851 588 осіб.