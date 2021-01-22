Україна підтримала спільну заяву членів СОТ щодо Всесвітньої продовольчої програми

Близько 80 членів Світової організації торгівлі (СОТ), в тому числі Україна, 21 січня 2021 року підтримали спільну заяву не застосовувати заборони та обмеження на експорт продуктів харчування у випадку їх придбання для некомерційних гуманітарних цілей Всесвітньою продовольчою програмою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що спільну заяву, якою передбачається, що близько 80 членів СОТ не застосовуватимуть заборони та обмеження на експорт продуктів харчування у випадку їх придбання для некомерційних гуманітарних цілей Всесвітньою продовольчою програмою, було вирішено оголосити після того, як на засіданні Генеральної ради СОТ у грудні 2020 року членам не вдалось знайти компроміс для прийняття відповідного рішення, що стало б обов’язковим для виконання всіма членами організації.

Відмічається, що Україна, яка є одним із значних експортерів окремих видів сільськогосподарських товарів і робить внесок у глобальну продовольчу безпеку та досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР), надає особливого значення досягненню ЦСР 2 «Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства».

Також заява членів СОТ є важливою з огляду на ситуацію, яка склалась внаслідок розповсюдження пандемії COVID-19, що призводить до збільшення невизначеності на сільськогосподарських ринках та погіршення становища бідного населення у світі, зокрема, в результаті запровадження обмежень експорту сільськогосподарської продукції. Заходи, що обмежують експорт, навіть ті, які можуть бути виправдані за правилами СОТ, порушують регіональні та глобальні ланцюги поставок, зменшують стимули для виробництва сільськогосподарських товарів, спричиняють нестабільність та зростання цін, можуть призводити до дефіциту продовольства та загрожувати глобальній продовольчій безпеці.

«Ми цінуємо зусилля Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) щодо подолання голоду та дефіциту продовольства у світі, поліпшення якості продовольчого забезпечення та рівня життя найбільш вразливої частини населення в найбільш критичні моменти їхнього життя. Водночас, ми визнаємо, що обмеження експорту створюють перешкоди наданню гуманітарної допомоги», – прокоментував заяву міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.