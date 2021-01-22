Петрашко: В Україні створені усі необхідні механізми для залучення інвестицій

В Україні створені усі необхідні механізми для залучення інвестицій, питання за їх імплементацією.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії до 2030 року сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

"Усі механізми для залучення інвестицій наявні. Тепер питання за їх імплементацією", - зазначив Петрашко.

Міністр впевнений, що важлива роль у цьому належить Офісу залучення інвестицій (Ukraineinvest), який супроводжує інвестора. Петрашко також назвав пріоритети розвитку України до 2030 року: виграти конкуренцію за капітал на світовому ринку, досягти верховенства права, справедливих судів, захисту прав інвестора, підвищити кредитний рейтинг, розвинути фондовий ринок, а також впровадити належне управління публічними фінансами. Він наголосив, що рівень інвестування в Україні має бути не нижчим, ніж у сусідній Польщі.

"Наразі кредитний рейтинг України становить рівень В, що значно нижче, ніж у країн-конкурентів за капітал. Маємо підвищити позицію України у міжнародних рейтингах S&P і Fitch до ВВ до кінця 2022 року, до ВВ+ – до кінця 2024 року", - додав Петрашко.