Ціни на нафту повернулися до передпандемічного рівня

Ціни на «чорне золото» відновилися на до пандемічному рівні після того, як торік досягли історичного мінімуму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Ціни на цей продукт наразі досягли 60 доларів за барель: вони зросли більше, ніж на 50% за останні кілька місяців.

У той час, як попит на нафту все ж і далі нижчий, аніж зазвичай, є надія на помітно швидше, ніж очікувалося, економічне відновлення. Це пов’язано в першу чергу з початком масового вакцинування в багатьох країнах світу.

Ціни на нафту, які часто розглядають в якості головного показника економічної активності, досі борються з ударом пандемії коронавірусу.

Зазначається, що за останній час стався й помітний стрибок у попиті на нафту, особливо в державах Азії.

Ціни на нафту в понеділок, 8 лютого, зросли до піку більш ніж за рік, а ф'ючерси на Brent перевищили $60 за барель завдяки скороченню видобутку провідними виробниками і надіям на нові бюджетні стимули у США.

За даними біржових торгів на сайті Investing.com, вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $59,96 за барель, що на $0,62 (1,04%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,62 (1,09%) - до $57,47 за барель. Попередні торги по стандартах завершилися на рівні $59,34 і $ 56,85 відповідно.

Обіцянка Саудівської Аравії про додаткове обмеження видобутку в лютому і березні слідом за скороченням виробництва іншими членами Організації країн-експортерів нафти і союзниками, включаючи Росію, допомагає відновлювати баланс на світових ринках і надає підтримку цінам.

Економіст OCBC Хоуї Лі заявив, що найбільший у світі експортер сирої нафти - Саудівська Аравія - минулого тижня надіслав ринку «дуже позитивний сигнал», зберігши незмінними щомісячні ціни на сиру нафту в Азії, незважаючи на очікування невеликого зниження.

У той же час, за словами експерта, інвестори, зосереджені на прогнозі відновлення попиту на нафту в другій половині цього року, не беруть до уваги короткострокову миттєву слабкість попиту, викликану антивірусним блокуванням у деяких частинах Європи та Азії.

Зростання цін підштовхує американських виробників до збільшення видобутку. Число бурових установок у США зросло минулого тижня до максимуму з травня, повідомила в п'ятницю нафто-сервісна компанія Baker Hughes.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 59,80 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 59,64 долара за барель, що на 8 центів вище за рівень закриття торгів ($59,56).

Як відомо, коронавірусна криза стала катастрофічною для нафтової індустрії. В один момент минулого року ціни на «чорне золото» навіть опустилися нижче нуля. Мало місце перевиробництво близько 1 мільярда барелів нафти. Особливо відчутно на різке зниження попиту на пальне в 2020 році зіграло зменшення на 70% числа пасажирських авіаперельотів у зв’язку з карантинами.

Фото: Bloomberg