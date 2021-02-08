Ціни на нафту повернулися до передпандемічного рівня
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Ціни на цей продукт наразі досягли 60 доларів за барель: вони зросли більше, ніж на 50% за останні кілька місяців.
У той час, як попит на нафту все ж і далі нижчий, аніж зазвичай, є надія на помітно швидше, ніж очікувалося, економічне відновлення. Це пов’язано в першу чергу з початком масового вакцинування в багатьох країнах світу.
Ціни на нафту, які часто розглядають в якості головного показника економічної активності, досі борються з ударом пандемії коронавірусу.
Зазначається, що за останній час стався й помітний стрибок у попиті на нафту, особливо в державах Азії.
Ціни на нафту в понеділок, 8 лютого, зросли до піку більш ніж за рік, а ф'ючерси на Brent перевищили $60 за барель завдяки скороченню видобутку провідними виробниками і надіям на нові бюджетні стимули у США.
За даними біржових торгів на сайті Investing.com, вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $59,96 за барель, що на $0,62 (1,04%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,62 (1,09%) - до $57,47 за барель. Попередні торги по стандартах завершилися на рівні $59,34 і $ 56,85 відповідно.
Обіцянка Саудівської Аравії про додаткове обмеження видобутку в лютому і березні слідом за скороченням виробництва іншими членами Організації країн-експортерів нафти і союзниками, включаючи Росію, допомагає відновлювати баланс на світових ринках і надає підтримку цінам.
Економіст OCBC Хоуї Лі заявив, що найбільший у світі експортер сирої нафти - Саудівська Аравія - минулого тижня надіслав ринку «дуже позитивний сигнал», зберігши незмінними щомісячні ціни на сиру нафту в Азії, незважаючи на очікування невеликого зниження.
У той же час, за словами експерта, інвестори, зосереджені на прогнозі відновлення попиту на нафту в другій половині цього року, не беруть до уваги короткострокову миттєву слабкість попиту, викликану антивірусним блокуванням у деяких частинах Європи та Азії.
Зростання цін підштовхує американських виробників до збільшення видобутку. Число бурових установок у США зросло минулого тижня до максимуму з травня, повідомила в п'ятницю нафто-сервісна компанія Baker Hughes.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 59,80 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 59,64 долара за барель, що на 8 центів вище за рівень закриття торгів ($59,56).
Як відомо, коронавірусна криза стала катастрофічною для нафтової індустрії. В один момент минулого року ціни на «чорне золото» навіть опустилися нижче нуля. Мало місце перевиробництво близько 1 мільярда барелів нафти. Особливо відчутно на різке зниження попиту на пальне в 2020 році зіграло зменшення на 70% числа пасажирських авіаперельотів у зв’язку з карантинами.
Фото: Bloomberg