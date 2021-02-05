Нафта дорожчає через дані про зниження темпів захворюваності на COVID-19

Нафтові ціни продовжують підвищуватися на тлі позитивних новин про уповільнення темпів захворюваності на COVID-19 протягом останніх декількох тижнів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 5 лютого становила 59,24 дол. за барель, що на 0,68% вище за ціну на час закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 4 лютого ці контракти подорожчали на 0,7%, до 58,84 дол. за барель, що є максимумом з 20 лютого 2020 року.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на ранок 5 лютого становила 56,68 дол. за барель, що на 0,8% вище за рівень начас закриття попередніх торгів. У четвер, 4 лютого, ф'ючерси зросли в ціні на 1%, до 56,23 дол. за барель, найвищого значення з 22 січня минулого року.

Котирування Brent завершили в плюсі ​​п'яту сесію поспіль, підйом WTI тривав четвертий день поспіль. За підсумками цього тижня обидві марки можуть продемонструвати максимальне тижневе зростання з жовтня, пише видання Trading Economics.

Підтримку ринку, зокрема, надають очікування швидкого відновлення економіки завдяки впровадженню вакцин від коронавірусу та збільшення витрат урядів.

"Інвестори впевнені, що це початок кінця пандемії, оскільки видно, що кількість заражень, госпіталізацій і смертей стійко скорочується в усьому світі за останні два або три тижні", - зазначає глава компанії Vanda Insights Вандана Харі.

Крім того, аналітики говорять, що перспективи попиту на нафту значно покращилися в міру виправлення ситуації з пандемією коронавірусу.

Число заражень COVID-19 серед населення і госпіталізацій через нього у США продовжує знижуватися, повідомило видання The Hill з посиланням на директора Центру з питань контролю за захворюваннями Рошель Валенські. Добове число нових заражень коронавірусом досягло максимуму 8 січня, але потім знизилося на 13,4%, наголошується в повідомленні. В середньому, з 26 січня до 1 лютого влада реєструвала 144 тис. нових випадків COVID-19 на день. Число смертей продовжує збільшуватися, але темп смертності сповільнюється.