В імпортованій до Китаю молочній сироватці не знаходили коронавірус - посольство України

Інформація ЗМІ про нібито наявність коронавірусу в українській молочній сухій сироватці, експортованій до Китайської Народної Республіки, не відповідає дійсності.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві посольства України в КНР, яку процитував голова об'єднання «Спілка молочних підприємств України» Вадим Чагаровський на пресконференції у Києві.

«Після ряду звернень дипустанови (посольства України у КНР – ред.) 29 січня посадові особи Мінкомерції Китайської Народної Республіки у робочому порядку висловили стурбованість щодо публікацій китайських ЗМІ, які негативно впливають на розвиток двосторонніх українсько-китайських відносин. Китайські посадовці наголосили на відсутності в уряду міста, де відбулося забруднення, інформації про відсутність будь-яких перевірок української сироватки, тим паче фіксацію COVID-19 в імпортованій з України сироватці. Наразі, за словами представників Мінкомерції КНР, відомство спільно з Міністерством закордонних справ проводять розслідування, про результати яких посольство буде поінформоване найближчим часом», - зачитав Чагаровський.

Він розповів, що у січні 2021 року Державна інформаційна агенція Китаю повідомила про те, що в одному з міст Китаю знайдено при дослідженні партій морозива місцевого виробництва три зразки, які дали позитивний результат на коронавірус. Партію морозива вилучили з торговельної мережі, всі складські приміщення опечатали, виробництво продезінфікували. Нині триває аналіз джерел забруднення морозива вірусом. За інформацією китайських агенцій, компанія виробляла морозиво із сухого молока, яке поставляли із Нової Зеландії, та української молочної сироватки. Отже, 15 січня інформагенція повідомила про те, що позитивні результати на коронавірус знайшли у зразках сухої сироватки з України.

Процес перевірки зазначеної інформації взяло під контроль посольство України в Китаї. Були направлені всі необхідні звернення до всіх державних установ, і 29 січня посольство України отримало відповідь від Міністерства закордонних справ КНР.

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Заступник голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко розповіла, що Україна успішно експортує молочні продукти до Китаю, починаючи з 2015 року. І за цей час не надійшло жодної нотифікації про невідповідність української продукції китайському законодавству. Коли в світі почалася пандемія, жодних додаткових обмежень або вимог, пов'язаних із COVID-19, до української продукції з боку Китаю не виставлялося. Продукція експортується, відповідно до чинного законодавства Китаю і повністю йому відповідає.

Наразі жодного документа або результатів досліджень офіційні служби Китаю не надали, зауважила Шевченко.

Також триває інспекція з боку китайських інспекторів на території України, які оцінюють систему забезпечення якості та безпечність харчових продуктів, слідкують за тим, як забезпечується система простежуваності, в тому числі продукції, яка експортується до Китаю.

«За офіційними даними ВООЗ, на сьогодні продукти харчування не є фактором передачі COVID-19. Якщо КНР буде мати якісь питання до українських контролюючих органів, ми готові будемо надати всю необхідну інформацію. Але ми стурбовані тим, що жодних офіційних даних від служб стосовно продукції з України Китаєм не наведено», - підсумувала Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними китайського інформагентства Сіньхуа, у трьох зразках китайського морозива, виробленого з української сироватки та новозеландського порошку нібито виявили позитивні тести на COVID-19. Інцидент мав місце в муніципалітеті Тяньцзінь.