Україна експортуватиме молочну продукцію до Лівану

Україна експортуватиме молоко і молочну продукцію до Ліванської Республіки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"02.02.2021 компетентні органи України та Ліванської Республіки погодили двосторонню форму ветеринарного сертифіката на експорт молока та молочних продуктів з України до Ліванської Республіки", – йдеться в повідомленні.

Водночас керівник відділу обліку операторів ринку, ведення реєстрів Держпродспоживслужби Дмитро Унгурян розповів Укрінформу, що конкретну квоту експортної продукції не встановлено, а дата першого відправлення залежить від власників підприємств.

"Перше експортне відправлення залежить від бізнесменів, у яких укладені контракти. Технічна можливість експорту забезпечена, форма сертифіката перевезення товарів з України погоджена. Залишилося виконати умови цього сертифіката - і дорога до Лівану відкрита", – сказав він.

Так, молочну продукцію до Ліванської Республіки експортуватиме значна кількість спеціалізованих вітчизняних підприємств. Зокрема, ПП "Теребовлянський молокозавод" (Тернопільська область), ТДВ "Івано-Франківський місьмолзавод" (Івано-Франківська область), ТзОВ "Молокозавод "Самбірський" (Львівська область), ТОВ "Агроторг ЛТД" (Одеська область), ТОВ "Кегичівський молокозавод" (Харківська область), ВАТ "Городищенський маслозавод" (Черкаська область) та інші.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, український експорт продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості в січні–листопаді 2020 року сягнув 20 млрд дол., що на 0,3%, або на 62,3 млн дол., менше, ніж за аналогічний період 2019 року.