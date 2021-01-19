Виробництво молока за рік зменшилося на 4,2% — Держстат

За 2020 рік виробництво молока в Україні зменшилось на 4,2% у порівнянні з 2019 роком, до 9,25 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики України.

За 2020 рік в Україні було вироблено 9,25 млн тонн молока (на 4,2% менше, ніж за 2019 рік). У тому числі сільськогосподарські підприємства виробили 2,75 млн тонн молока (на 0,8% більше), господарства населення — 6,50 млн тонн (на 6,2% менше).

Найбільше молока за минулий рік виробили у Полтавській області — 734,2 тис. тонн (на 3,2% менше, ніж за 2019 рік); на другому місці — Вінницька (728,4 тис. тонн; на 4,6% менше); на третьому — Хмельницька (651,5 тис. тонн; на 2,5% більше) області.

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Найменші обсяги виробництва молока за 2020 рік продемонстрували у Луганській (110,7 тис. тонн; на 2,5% менше, ніж за 2019 рік), Донецькій (154,0 тис. тонн; на 11,3% менше) та Запорізькій (202,0 тис. тонн; на 8,2% менше) областях.

Як повідомлялося, за даними Держстату, за 2019 рік в Україні було вироблено на 3,6% менше молока, ніж за 2018 рік.