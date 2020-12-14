Асоціація виробників фіксує незначне подорожчання молока за два тижні

Зростання ціни на молоко в Україні за останні пів місяця майже призупинилося і має швидше інерційний характер. Середньозважена ціна підвищилася з 24 листопада по 10 грудня на 13 копійок - до 11,6 грн/кг.

Як передає Укрінформ із посиланням на Асоціацію виробників молока (АВМ), про це повідомив аналітик Володимир Андрієць.

За його словами, відбувається незначне зростання середніх цін, яке "більше має характер інерційного руху після останньої хвилі зростання". При цьому молоко екстра-ґатунку в середньому подорожчало до 12,1 грн/кг (+13 коп.), вищого - до 11,65 грн/кг (+13 коп.), першого ґатунку - до 11,05 грн/кг (+12 коп.).

За інформацією Андрійця, ціни на середні та великі партії молока екстра-ґатунку по регіонах встановилися у таких межах: північ, центр та південь -11,7-12,4 грн/кг, схід - 11,6-12,4 грн/кг, захід - 11,6-12,3 грн/кг.

«Можна вважати, що нові цінові рівні у поточному році досягнуті. Причому, навіть вищі, ніж передбачалось, оскільки очікування були скромнішими через знижений попит після першого локдауну», - зауважив експерт.

На його думку, неабияку роль відіграв зовнішній фактор – суттєве зростання світових цін на компоненти раціону, що спричинило відчутне сезонне зростання у європейських виробників.

Андрієць додав, що нині середньоєвропейська ціна вже відновилася до рівнів минулого року, після значного просідання у літні місяці. Ціна української сировини в перерахунку на молоко кореговане по енергії (ЕСМ) у листопаді становила 32,66 євро/100 кг (без ПДВ). Це трохи нижче, ніж в основних експортерів молочної продукції в Україну - Польщі (33,42 євро/100 кг) та Німеччини (34,57 євро/100 кг).

«Ці умови додають більшої конкурентної привабливості українській молочній продукції перед імпортною, що може бути додатковим чинником стримування потоку європейського імпорту», - висловив сподівання аналітик АВМ.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, за січень-жовтень 2020 року в Україні було вироблено 8,02 млн тонн молока (на 4,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). У тому числі сільськогосподарські підприємства виробили 2,32 млн тонн молока (на 0,3% більше), господарства населення — 5,70 млн тонн (на 5,8% менше).

За інформацією АВМ, грошовий оборот зовнішньої торгівлі України молочною продукцією за 11 місяців сягнув 485,3 млн дол. 56,7% цієї суми припадає на імпорт (275,1 млн дол.), тоді як частка експорту в грошовому вимірі становить лише 43,3% (210,1 млн дол.).