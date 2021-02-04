Проєкт про захист боржників мінімізує порушення з боку колекторів — депутат

В ухваленому в першому читанні законопроєкті №4241 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості" прописані чіткі механізми взаємодії колекторської компанії з клієнтом.

Про це заявила в ефірі програми "5 вопросов на злобу дня" на телеканалі "Дом" народний депутат Тетяна Циба (фракція "Слуга народу"), передає Укрінформ.

"Скарга на роботу колекторів – одна з найпоширеніших скарг, які надходять до народних депутатів", – зазначила Циба.

Парламентарій розповіла, що законопроєкт №4241 регулює етичний кодекс роботи колектора. За її словами, колекторам заборонять телефонувати боржникам серед ночі, спілкування з ними відбуватиметься виключно з 8:00 до 20:00.

Колекторів зобов'яжуть називатися, залишати боржнику контакт для зворотного зв'язку, а також надавати кредитний договір, за яким стягується заборгованість.

Законопроєкт забороняє обробляти персональні дані третіх осіб, а також відстежувати колекторам переміщення людини за соцмережами.

Як повідомлялося, 27 січня 355 народних депутатів підтримали ухвалення в першому читанні законопроєкту №4241 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості".

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є регулювання правовідносин, які виникають при врегулюванні простроченої заборгованості, з метою захисту прав споживачів-боржників і обмеження доступу на ринок потенційно недобросовісних колекторів.

Очікується, що ухвалення документа дозволить удосконалити чинне законодавство щодо врегулювання простроченої заборгованості, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини та громадянина, а також забезпечити захист прав споживачів-боржників при врегулюванні простроченої заборгованості.

Законопроєктом, зокрема, надається визначення таких термінів, як "врегулювання простроченої заборгованості" та "колекторська компанія". Проєктом також пропонується встановити певні вимоги до кредитодавців, включаючи колекторські компанії, при врегулюванні простроченої заборгованості, а саме: дотримуватися вимог етичної поведінки та правил взаємодії з боржником; інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості; укладати договори лише з юридичними особами, включеними до Реєстру колекторських компаній; повідомляти Національному банку України про укладення з колекторською компанією договору; контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень.

Крім того, законопроєктом пропонується наділити Національний банк України повноваженнями зі здійснення нагляду за дотриманням банками, іншими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, а також колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог до взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог до етичної поведінки).