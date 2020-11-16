Без «вибивання боргів», як у Середньовіччі: НБУ розробляє «правила гри» для колекторів

Національний банк розробляє законодавчі зміни, які мають встановити цивілізовані правила гри у сфері стягнення боргів з клієнтів банків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

Зазначається, що сьогодні інструменти колекторів із «вибивання боргів» (SMSки з погрозами, цілодобові дзвінки, шантаж) нагадують похмуре Середньовіччя. Аби унеможливити таку практику, Національний банк разом з депутатами та уповноваженою з прав людини напрацювали певні законодавчі зміни. Вони мають обмежити вседозволеність та встановити цивілізовані правила гри для колекторів.

Зі слів першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової, після ухвалення спільного законопроєкту №4241, компанії зможуть займатися колекторською діяльністю лише після внесення їх у відповідний Реєстр. Цим займатиметься Нацбанк, він перевірятиме компанії, їхніх власників та керівників. Банкам та фінансовим компаніям буде заборонено залучати колекторів, які не включені до реєстру. Про нелегальних колекторів регулятор повідомлятиме правоохоронців.

Також колекторам буде заборонено погрожувати та шантажувати. Вони не зможуть вводити в оману про розмір боргу та наслідки невиконання договору, дзвонити уночі, приховувати свої номери.

Представник колекторської компанії повинен буде повідомляти боржникові своє прізвище та ім'я, назву кредитора та колекторської компанії, підставу дзвінка та розмір боргу. Якщо колектор порушуватиме ці вимоги, то нестиме відповідальність: від штрафів (50-100 тис. грн) до виключення з реєстру колекторських компаній.

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Також банки чи фінансові компанії будуть зобов’язані інформувати позичальників про залучення колекторів. Кредитори також будуть зобов’язані публікувати інформацію про колекторські компанії, з якими вони співпрацюють, на своєму сайті та в місцях надання послуг. Ще вони повинні будуть здійснювати контроль колекторів. Головним джерелом інформації про порушення будуть звернення клієнтів, як до банку чи фінкомпанії, так і до Національного банку. Банк чи фінансова компанія повинні розглядати усі звернення про порушення. Якщо колектор упродовж року принаймні двічі порушив вимоги до етичної поведінки, кредитор має достроково розірвати з ним договір.