У НАЗК заявляють про ризик корупції у проєкті закону про захист прав боржників

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило корупційні ризики у проєкті закону №2133 "Про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності".

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба агентства.

"У законопроєкті, покликаному захищати права та інтереси боржників від недобросовісних дій суб’єктів колекторської діяльності, експерти НАЗК виявили низку ризиків, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у НАЗК, йдеться, зокрема, поняття "прострочена заборгованість" визначено як "не виконане у встановлений строк грошове зобов’язання боржника, що виникло в тому числі з інших підстав, передбачених законодавством України". Таке визначення, зазначають в НАЗК, "дозволить колекторам вимагати забороговані кошти навіть у випадках, коли законом встановлено лише судовий порядок їх стягнення".

Також у проєкті закону відсутній вичерпний перелік документів, які мають бути подані до органу ліцензування разом із заявою про видачу ліцензії на колекторську діяльність.

"Це може призвести до створення нерівних умов для юридичних осіб, що мають намір займатися колекторською діяльністю, а також до зловживань службових осіб під час розгляду заяв про видачу ліцензії", - відмітили в агентстві.

У НАЗК наголошують ще й на такому: у законопроєкті не визначений чіткий механізм анулювання ліцензії суб’єкта колекторської діяльності, що створює корупційні ризики в роботі органу ліцензування під час здійснення ним державного нагляду за діяльністю суб’єктів колекторської діяльності.

"Законопроєкт передбачає, що працівники суб’єктів колекторської діяльності мають бути зареєстрованим за місцем проживання. Це створює невиправдане обмеження для осіб, які проживають не за місцем реєстрації, що не відповідає вимогам Конституції України та Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", - відмітили у Національному агентстві.

Висновок експертизи НАЗК направило до профільного комітету Верховної Ради. У агентстві також наголосили, що проєкт закону потребує доопрацювання.

Проєкт закону №2133 "Про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності" зареєстрований 12.09.2019. Ініціаторами законопроєкту є Юлія Тимошенко, Сергій Тарута та інші народні депутати.

У документі, зокрема, визначається поняття "колекторська діяльність".

Проєктом передбачено під час організації та здійснення колекторської діяльності заборонити здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров'я, честі, гідності та діловій репутації, використовувати силу, насильство, погрози здійснювати незаконні або неправомірні дії та/або використовувати образи особистої гідності стосовно боржника, його представника (представників) та/або членів сім’ї боржника-фізичної особи.

Також передбачається заборонити колекторам використовувати вульгарну або нецензурну лексику, використовувати грубий тон розмови, а також вчиняти інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, по відношенню до боржника, його представника (представників) та/або членів сім’ї боржника-фізичної особи; використовувати засоби, які мають характер залякування; умисно надавати боржнику неправдиву інформацію щодо простроченої заборгованості.

Крім того, колекторам також хочуть заборонити надавати неправдиву інформацію про свій статус, кваліфікацію або професійні повноваження; висловлювати у будь-який спосіб погрози щодо здійснення противоправних дій, що мають на меті порушити право власності на майно боржника; приймати доручення на врегулювання простроченої заборгованості в разі, якщо виконання такого доручення завадить виконанню раніше прийнятого доручення; вводити боржника в оману щодо розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості тощо.

Під час організації та здійснення колекторської діяльності пропонується заборонити будь-які методи, форми і засоби впливу, у тому числі ті, можливість вчинення яких передбачена або не заборонена законом, у разі якщо боржник-фізична особа повідомив суб’єкта колекторської діяльності про одну з документально підтверджених обставин.