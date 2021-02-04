Українських підприємниць запрошують до участі у конкурсі на третю Премію ділової жінки

Комітет бізнес-леді CCIFU (Франко-української торгово-промислової палати) оголосив конкурс на третю Премію ділової жінки «Створено жінками».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції повідомила директорка CCIFU Мод Жозеф.

«Проводячи цей конкурс для ділових жінок, ми намагаємось продемонструвати, що жінка може бути найкращим лідером і підприємцем. Протягом двох років ми отримували заявки від учасниць, якими насправді можемо пишатися. Подібно до Євгенії Ніколайчук та Руслани Римарської, наших переможниць у минулі роки, ці жінки розумні, сміливі, дуже добре дають собі раду на обраному шляху підприємництва. Ці жінки готові руйнувати застарілі стереотипи та бути обличчям нової України. Саме тому ми вирішили і надалі підтримувати їх. І тому я оголошую про відкриття третього видання Премії ділової жінки «Створено жінками», - сказала Мод Жозеф.

Вона розповіла, що у конкурсі можуть брати участь всі жінки-підприємниці без обмеження за віком, які нещодавно заснували свій бізнес, незалежно від галузі діяльності.

«Від сьогодні і до 15 березня конкурсантки можуть представити свій проект. Професійне журі, яке включатиме жінок та чоловіків – керівників підприємств чи директорів з різних сфер діяльності, як українців, так і французів, відбере фіналістів та визначить переможницю. Нагородження відбудеться на офіційній церемонії 8 липня цього року», - повідомила Мод Жозеф.

Вона додала, що переможниця отримає грошову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Протягом року вона отримуватиме від компаній-партнерів Франко-української торгово-промислової палати консультації та супровід щодо фінансових, бухгалтерських, комунікаційних та маркетингових питань.

«Ми також подаруємо їй, тільки-но ситуація з обмеженнями на поїздки, пов’язаними з пандемією, це дозволить, 5-денну подорож до Парижа, де вона зможе відвідати наші материнські компанії, і зрештою її компанія отримає річне безкоштовне членство у нашій Франко-українській торгово-промисловій палаті», - зазначила директорка CCIFU.

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Своєю чергою президент CCIFU Бертран Барр’є наголосив, що ця подія, яку вони організовують, є по-особливому значущою для Франко-української торгово-промислової палати.

«Французькі компанії приділяють особливе значення просуванню жіночих талантів, доручаючи їм ключові керівні посади. Як приклад можна назвати чимало великих французьких груп, зокрема таких, як Ашан, Crédit Agricole. Рух у цьому напрямку треба продовжувати. На сьогоднішній день більше 20% із 150 компаній-членів Франко-української торгово-промислової палати очолюють жінки. Це вже помітна цифра, яка постійно зростає», - зауважив він.

Він підкреслив, що премія ділової жінки в Україні мала великий успіх у попередні роки. «Тож ми відновлюємо її цього року з бажанням просувати жіноче підприємництво в Україні та показати молодим українкам, які роблять перші кроки на шляху підприємництва, що це можливо і що є компанії, асоціації, які готові надавати їм допомогу і підтримку», - сказав Барр’є.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, який другий рік поспіль погодився бути почесним головою журі конкурсу, подякував Франко-українській торгово-промисловій палаті, зокрема Комітету бізнес-леді, який діє в її складі, за підготовку вже третьої Премії бізнес-леді «Створено жінками-2021».

«Я можу лише щиро привітати цю ініціативу з боку Франко-української торгово-промислової палати – премію, яка вже має трирічну історію, яка серйозно і впевнено вписалася в медіатичний та соціальний контекст українського життя. Оскільки вже вдруге маю честь брати участь в роботі журі конкурсу, можу лише привітати якість кандидатур і досьє, які подаються в рамках цього конкурсу, великий динамізм залучення українських жінок до сфери підприємництва. Можу побажати, аби цього року якість проектів була ще вищою, а кількість учасниць ще більшою, і таким чином конкуренція і важливість цього конкурсу буде ще більш значущою», - сказав Етьєн де Понсен.