Ощадбанк знизив ставки за кредитами для малого бізнесу

Ощадбанк знизив ставку кредитування на 1 в.п. для представників малого та середнього бізнесу МСБ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

Ощадбанк продовжує здешевлення кредитних ресурсів для бізнесу: за найпопулярнішими програмами, овердрафтами та мікрокредитами, ставки знижено на 1 в.п. Крім цього, зазначають у банку, продовжують діяти спеціальні умови, за якими бізнес-клієнти Ощадбанку мають можливість поповнити обіговий капітал, придбати транспорт або обладнання за рахунок кредитних коштів зі ставкою від 11,25% річних у гривні; за програмою з Фонду розвитку підприємництва ставка становитиме від 10,25% річних.

Як повідомлялося, у 2020 році Ощадбанк надав клієнтам МСБ понад 4 млрд грн кредитів. Банк профінансував близько 4 тисяч бізнес-проєктів зі створення або розвитку різноманітних напрямів бізнесу.