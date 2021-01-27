Кредити малому бізнесу та іпотека: Нацбанк розширив можливості

Національний банк переглянув вимоги до визначення банками розміру кредитного ризику за активними операціями. Так, із 1 березня оцінку невеликих кредитів, у тому числі іпотечних, можна буде проводити за спрощеною процедурою.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що, по-перше, було розширено коло позичальників, оцінку кредитного ризику яких можна буде проводити за спрощеною процедурою, тобто базуючись на стані обслуговування ними боргу.

За спрощеною процедурою будуть оцінюватися кредити, у тому числі іпотечні, які не перевищують 0,1% основного капіталу банку, зазначили в регуляторі.

По-друге, для іпотечних кредитів Національний банк дозволив враховувати доходи членів родини боржника – фізичної особи. Також банкам надано право не здійснювати огляд стану житлової іпотеки фізичної особи, якщо є договір обов’язкового страхування такої іпотеки.

По-третє, банкам надано право визначати клас боржника, який належить до групи юридичних осіб під спільним контролем, з урахуванням класу групи, визначеного на підставі кредитного рейтингу її материнської компанії/контролера за міжнародною шкалою.

Крім того, Нацбанк знизив значення нижньої межі діапазону PD (ймовірність дефолту) під час розрахунку розміру кредитного ризику за кредитами боржників – юридичних осіб на груповій основі – до рівня 0,005. Це аналогічно нижній межі діапазону, встановленого для оцінки на індивідуальній основі.

"Ми даємо змогу оцінювати невеликі кредити, які не створюють значних ризиків, за спрощеною процедурою, навіть, якщо банк лише починає кредитувати певний сегмент та не накопичив великий портфель. Зокрема, під це підпадатимуть кредити малих та середніх підприємств та іпотечні кредити", − зазначив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій.

Нові вимоги щодо спрощеної оцінки активів та вдосконалення вимог до групової оцінки почнуть діяти з 1 березня 2021 року.

Зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями затверджені постановою Правління НБУ від 26 січня 2021 року №8.