Українці зможуть взяти іпотеку під 7% вже цього року – уряд затвердив механізм

Українці зможуть взяти іпотеку під 7% вже цього року - Кабмін затвердив відповідний механізм.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.

"Президент України Володимир Зеленський поставив уряду завдання створити механізми та інструменти, які дадуть можливість запустити в Україні доступне іпотечне кредитування. Сьогодні на засіданні уряду було схвалено постанову, яка затверджує такий механізм. Вже цього року українці зможуть взяти іпотеку під 7%", - написав Шмигаль.

Що пропонує уряд для доступної іпотеки:

іпотечна ставка – 7%;

максимальний термін іпотеки – 20 років;

мінімальний перший внесок — 15% вартості житла;

програма запрацює в межах «5-7-9».

«Запуск доступного іпотечного кредитування — це важливий крок нашої держави до цивілізованого світу», - наголосив глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт з доступного іпотечного кредитування Президент Володимир Зеленський оголосив як пріоритетний на початку 2020 року.

Державна програма "Доступне житло під 10%" стартувала з початку липня.

За словами заступника керівника Офісу Президента Юлії Ковалів, у програмі доступного іпотечного кредитування для населення під 10% вже беруть участь п’ять банків. Серед них – і державні, і комерційні. Лише за перші два місяці існування програми видано кредитів на понад 350 млн грн і перші 400 сімей вже змогли скористатися цією іпотекою.

Фото: Shutterstock