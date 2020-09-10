Низка ініціатив Президента успішно реалізується попри коронакризу – Ковалів

Попри негативний вплив пандемії COVID-19 на економіку, в Україні й надалі успішно діють програми "Доступні кредити 5-7-9%" та доступного іпотечного кредитування під 10%, що реалізуються з ініціативи Президента Володимира Зеленського.

На цьому наголосила заступник керівника Офісу Глави держави Юлія Ковалів, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Президента.

За її даними, на період пандемії програму "Доступні кредити 5-7-9%", яка спрямована на забезпечення підтримки малого та середнього бізнесу, розширили. Запровадили можливість рефінансування кредитів для підприємств, що отримали позики ще до старту програми.

"Це дасть змогу таким підприємствам зберегти робочі місця, пережити кризу, спричинену COVID-19, та розвиватися. Ця програма показує хороші результати, і на початок цього тижня участь у ній беруть 30 банків – як комерційних, так і державних. Видано кредитів на загальну суму 6,782 мільярда гривень", – заявила Ковалів.

Крім того, минулого тижня парламент розширив програму – ухвалив зміни до держбюджету та запровадив інструмент державних гарантій на портфельній основі. Незабаром відповідний закон підпише Президент України. "Це дасть можливість надання портфельних гарантій цього року в обсязі до 5 мільярдів гривень. Такі кредитні програми для малого та середнього бізнесу дозволять державі виступити гарантом до 80% вартості кредиту та зменшити обсяг необхідної застави для отримання кредитів", – зауважила заступник керівника Офісу Президента.

За її словами, на початку жовтня, після набуття чинності цим законом та ухвалення відповідних рішень уряду, підприємці зможуть скористатись не лише зниженими відсотковими ставками, а й швидше та простіше отримати доступ до кредитування.

Окремо Ковалів зазначила, що у програмі доступного іпотечного кредитування для населення під 10% беруть участь п’ять банків. Серед них – і державні, і комерційні. Лише за перші два місяці існування програми видано кредитів на понад 350 млн грн. А перші 400 сімей вже змогли скористатися цією іпотекою.

"Ми бачимо зростання динаміки як заявок, так і роботи банків з такими клієнтами. На сьогодні банки вже погодили понад 1300 заявок на доступну іпотеку", – повідомила вона.

Заступник керівника Офісу Президента додала, що для ширшого запровадження доступної іпотеки парламент ухвалив закон щодо можливості надати банкам довгостроковий фінансовий ресурс. Це дозволить і надалі знижувати ставки за іпотечними кредитами.

Юлія Ковалів також позитивно оцінила збереження Національним банком України облікової ставки на рівні 6%. За її словами, це є однією з ознак здорової, стабільної фінансової та банківської системи.