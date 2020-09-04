Програма іпотечного кредитування за тиждень зросла на 1,5% — Шмигаль

Програма іпотечного кредитування за тиждень зросла на 1,5%.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Буквально зранку проводили нараду з банкірами: на 1,5% за тиждень зросла програма іпотечного кредитування в Україні загалом. Це стимулюючі фактори, які створюють додаткові робочі місця та розігрівають економіку", - сказав Шмигаль.

Він також зауважив, що підприємства приватної власності на сьогодні активно використовують урядові програми стимулювання малого та середнього бізнесу для погашення заборгованості по заробітній платі.

"І це якраз ті інструменти, які уряд і Верховна Рада надають бізнесу для можливості управляти процесом зменшення боргів по зарплаті зокрема", — зазначив Шмигаль.

Глава уряду також зауважив, що одним із драйверів розвитку економіки, який дає економічний мультиплікативний ефект, є програма Президента «Велике будівництво».

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 20 травня на пресконференції, присвяченій підсумкам першого року каденції, заявив, що ставки за іпотечними кредитами знизяться до 10% річних уже найближчим часом.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд працює над зниженням ставки іпотеки до 5-7%.

У серпні Зеленський повідомив про те, що деякі банки вже дають іпотеку під 10%.