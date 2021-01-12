Цьогоріч банки можуть видати іпотеки у півтора раза більше - Рожкова

У 2021 році за стабільних умов обсяги виданої банками іпотеки будуть у півтора рази більшими, ніж у 2020-му.

Як передає Укрінформ, про це в колонці для Nv.ua повідомила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

«У 2021-му іпотека продовжить рости. За стабільних умов банки профінансують нової іпотеки у півтора рази більше, ніж у 2020-му. Дедалі більше банків починає цікавитися цим сегментом ", - зазначила Рожкова.

Вона назвала іпотеку «унікальним явищем у банківському секторі 2020 року".

«Річні (у 2020 році - ред.) темпи зростання іпотеки вищі, ніж загалом кредитів населенню: 10,4% проти 7,5%. Ключовий сприятливий для іпотеки фактор — суттєве зниження її вартості. Також треба розуміти, що це стрибок з низької бази. Частка іпотеки в Україні мізерна — 0,7% ВВП. Та й банки більш охоче кредитують вторинний, аніж первинний ринок", - зауважила Рожкова.

За її словами, для масового запуску іпотеки необхідно прибрати всі законодавчі прогалини як на первинному ринку, так і щодо роботи із заставою.

На думку Рожкової, також слід прискіпливіше подивитись на такий інструмент, як фінансовий лізинг. Він може суттєво знизити кредитні ризики для банків і зробити іпотечне кредитування більш привабливим за умови достатнього захисту прав позичальників.

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Як повідомляв Укрінформ, навесні 2020 року в Україні було анонсовано проєкт із доступного іпотечного кредитування. Державна програма "Доступне житло під 10%" стартувала з початку липня. За словами тодішнього заступника керівника Офісу Президента Юлії Ковалів, восени у програмі доступного іпотечного кредитування для населення під 10% вже брали участь п’ять банків, серед них – і державні, і комерційні.