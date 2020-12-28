Мінфін створив компанію для втілення механізму доступної іпотеки

Міністерство фінансів України створило ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» для доступної іпотеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав статут ПАТ «Українська фінансова житлова компанія», що створено для розробки та втілення механізму доступної іпотеки. Зокрема йдеться про фінансові інструменти з можливостю отримання іпотечного кредиту до 7% річних строком до 20 років із залученням до співпраці банків за державного посередництва.

Марченко привітав Василя Шкуракова з призначенням на посаду генерального директора ПАТ «Українська фінансова житлова компанія».

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 16 листопада 2020 р. № 1115 доручивши Міністерству фінансів забезпечити створення приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" і затвердив Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для поповнення статутного капіталу акціонерного товариства, яке створюється з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.

Компанія повинна надавати послуги фінансового лізингу по об'єктах нерухомості, видачі кредитів банкам для фінансування іпотеки фізичним особам.

У рамках цих механізмів Кабінет Міністрів готує дві програми пільгової іпотеки зі ставками від 5% до 7% річних на термін від 60 до 240 місяців. При цьому перший внесок повинен становити не менше 20%, а площа житла за такою програмою не повинна перевищувати 52 кв. м на людину.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, на першому етапі передбачається надати 12 500 іпотечних кредитів і придбати 18 800 квартир у фінансовий лізинг.