У Мінфіні розподілили обов'язки між заступниками міністра

У Міністерстві фінансів розподілили обов’язки між керівництвом відомства.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Наказом міністра фінансів Сергія Марченка 6 квітня 2020 року затверджено розподіл обов’язків між керівництвом відомства", - йдеться у повідомленні.

На посаді першого заступника міністра Денис Улютін відповідатиме за міжбюджетні відносини (державний та місцеві бюджети), фінансування безпеки і оборони, органів прокуратури та окремих правоохоронних органів, виконання національних програм співробітництва Україна-НАТО. Роман Єрмоличев, який до призначення заступником міністра очолював Департамент видатків бюджету гуманітарної сфери, в якості заступника відповідатиме за профільний напрям, а також видатки соціальної сфери та органів влади. Василь Шкураков надалі відповідатиме за формування і реалізацію боргової політики, створення системи управління фіскальними ризиками, надходження до державного бюджету від державних підприємств. До повноважень Юрія Гелетія віднесені сфери фінансової політики, міжнародних фінансових проєктів, пробірного контролю і лотерей. Світлана Воробей відповідатиме за формування та реалізацію Міністерством фінансів податкової та митної політик, а також верифікацію державних виплат.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня 2020 року Верховна Рада України призначила Сергія Марченка на посаду міністра фінансів.