Держпідтримка промисловості має на меті зростання її ефективності – Петрашко

Ключовою метою державної підтримки вітчизняної промисловості є зростання її ефективності та конкурентоспроможності.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко під час публічного обговорення Національної економічної стратегії до 2030 року, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Ключовою метою державної підтримки вітчизняної промисловості є зростання її ефективності та конкурентоспроможності, що дозволить зміцнити позиції на ринках збуту, інтегрувати українських виробників до глобальних ланцюгів вартості, нарощувати обсяги виробництва, зберігати та створювати робочі місця”, - сказав Петрашко.

За його словами, вихід промисловості України на новий рівень є можливим за рахунок комплексного розвитку переробних галузей, розширення виробництва продуктів максимально глибокої переробки за рахунок кардинального оновлення технологій та основних засобів виробництва, каскадування промислових проєктів на регіональному рівні, підвищення ресурсоефективності в промисловості.

Стратегія розвитку промисловості передбачає такі основні механізми:

· впровадження інновацій, елементів Індустрії 4.0;

· розвиток виробництва продукції з вищою доданою вартістю;

· розвиток промисловості на регіональному рівні, смарт-спеціалізацію;

· підвищення ресурсної ефективності виробництва;

· формування циркулярної економіки;

· укладання “промислового безвізу”;

· розвиток промисловості через індустріальні парки.

“У 2021 році ми очікуємо відновлювального зростання вітчизняної економіки на 4,8%. На перший погляд, ця цифра може видаватись оптимістичною, але за нею стоїть зважена оцінка можливостей і прагнень економічних гравців, від мікропідприємництва до великого промислового бізнесу”, - наголосив Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, Національна економічна стратегія-2030 розробляється робочою групою Кабінету Міністрів на платформі Центру економічного відновлення. Обговорення проєкту стратегії розпочалося 22 січня та триватиме до 10 лютого.

На основі публічного обговорення Національної економічної стратегії планується розроблення проєкту рішення уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, затвердження пріоритетів для Програми дій уряду на 2021-2023 роки та переліку пріоритетних законів на наступні три роки.