Україна сподівається на розвиток співпраці з ОЕСР - Мінекономіки

Україна сподівається на продовження взаємодії в рамках Інвестиційного комітету Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та його робочих органів, а також на участь місії ОЕСР в Україні щодо огляду регуляторної політики.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки, про це під час онлайн-зустрічі міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка із заступником генерального секретаря ОЕСР Масаміші Коно.

Зазначається, що серед ключових пріоритетних напрямів подальшої співпраці українська сторона виокремила продовження взаємодії в рамках Інвестиційного комітету ОЕСР та його робочих органів; організацію роботи місії ОЕСР в Україні щодо огляду регуляторної політики; участь у заходах ОЕСР щодо впливу Border Carbon Adjustments (BCA) на кліматичну політику і торгівлю між торговельними партнерами; активізацію роботи у напрямку розвитку малого та середнього підприємництва.

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Також Україна має намір приєднатися до Домовленості щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів та активізувати кооперацію у сфері експортного кредитування; співпрацювати у сфері управління підприємствами державної власності та приватизацією; посилювати відповідальні ділові практики у сфері енергетики та розвивати систему публічних закупівель.

Під час зустрічі сторони обговорили координацію поточних проєктів та посилення співпраці, зокрема, в реалізації ключових реформ, спрямованих на економічне відновлення та зростання нашої держави, боротьбу з корупцією, зміцнення правового та інституційного потенціалу.

Також учасники розмови домовилися про якомога швидше оновлення Плану дій з реалізації Меморандуму про співпрацю між Україною і ОЕСР.

У пресслукжбі повідомили, що онлайн-зустріч відбулася за ініціативи української сторони. З боку ОЕСР у зустрічі також взяли Білл Томпсон, голова Євразійського дивізіону, та керівник проєктів в Україні Габріела Міранда, з боку Мінекономіки – заступник міністра – торговий представник України Тарас Качка та заступник міністра Ірина Новікова.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) була створена у 1961 році на базі Європейської організації економічного співробітництва. На сьогодні членами ОЕСР є 36 країн, а 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох сферах її діяльності. За впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ, поряд з МВФ та Світовим банком.

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