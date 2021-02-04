Нафта дорожчає після заяви ОПЕК про невизначений попит на неї

Ціни на нафту продовжують рости після заяви міністерського моніторингового комітету ОПЕК + (JMMC) про те, що попит на нафту найближчим часом залишиться невизначеним.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 4 лютого становила 58,72 дол. за барель, що на 0,44% вища за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 3 лютого ці контракти подорожчали на 1,7%, до 58,46 дол. за барель, що є максимумом з лютого 2020 року.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до ранку 4 лютого зросла на 0,56%, до 56,00 дол. за барель. У середу, 3 лютого, ф'ючерси зросли в ціні на 1,7%, до 55,69 дол. за барель, найвищого значення з січня минулого року.

Підтримку ринку надала заява міністерського моніторингового комітету ОПЕК +, у якій було наголошено на важливості негайного прискорення балансування нафтового ринку. JMMC також заявив за підсумками засідання 3 лютого, що попит на нафту найближчим часом залишиться невизначеним, але поширення вакцин сприятиме його зростанню.

У заяві JMMC також був зазначений факт суттєвого добровільного коригування видобутку Саудівською Аравією, яка почалася в лютому і триватиме до кінця березня. Як повідомлялося раніше, Саудівська Аравія планує в лютому-березні додатково скоротити видобуток на 1 млн барелів на добу.

"Саудівська Аравія, фактичний лідер групи, взяла на себе керівництво і взяла на себе зобов'язання скоротити видобуток достатньою мірою для того, щоб підтримати нафтовий ринок у цілому. Без прийняття Саудівською Аравією цього рішення було б складно повірити, що ціни на нафту піднялися б до поточних рівнів при збереженні всіх інших факторів ", - зазначає редактор видання Sevens Report Research Тайлер Річі.

Згідно з доповіддю Міністерства енергетики США, опублікованою 3 лютого, комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 29 січня, зменшилися на 994 тис. барелів, до 475,66 млн барелів. Експерти, опитані агентством Bloomberg, в середньому прогнозували скорочення запасів нафти на 2,3 млн барелів, аналітики, опитані агентством S & P Global Platts, - на 2,4 млн барелів. Резерви терміналу в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зменшилися за тиждень на 1,5 млн барелів.