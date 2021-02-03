Нафта дорожчає - на ринку побоюються зниження її запасів
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на ранок 3 лютого становила 57,66 дол. за барель, що на 0,35% вище за ціну на час закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 2 лютого ці контракти подорожчали на 2%, до 57,46 дол. за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на ранок 3 лютого становила 54,94 дол. за барель, що на 0,33% вище за рівень на час закриття попередніх торгів. У вівторок, 2 лютого, ф'ючерси зросли в ціні на 2,3%, до 54,76 дол. за барель.
Сприяли зростанню котирувань очікування, що зусилля, які вживаються країнами-членами ОПЕК та іншими виробниками для обмеження видобутку, призведуть до зменшення світових запасів.
Міністри моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC) сьогодні, 3 лютого, проведуть засідання, на якому обговорять стан ринку та виконання угоди щодо обмеження нафтовидобутку. Напередодні технічний комітет констатував, що угода ОПЕК+ у грудні була виконана на 99%, при цьому ОПЕК виконала угоду на 103%, а країни, що не входять в організацію - на 93%.
Підтримку нафтовому ринку також надали дані Американського інституту нафти (API). Згідно з доповіддю API, запаси нафти в США на тижні, що завершився 29 січня, знизилися на 4,26 млн барелів після падіння на 5,27 млн на тиждень раніше. Зниження було відзначено другий тиждень поспіль. Аналітики в середньому очікували на збільшення запасів на 0,37 млн барелів.
Міністерство енергетики США опублікує щотижневий звіт про запаси нафти, бензину та дистилятів у країні ввечері 3 лютого.