Нафта дорожчає - на ринку побоюються зниження її запасів

Ціни на нафту помірно зростають; очікується, що зусилля щодо обмеження нафтовидобутку викличуть зменшення світових запасів «чорного золота».

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на ранок 3 лютого становила 57,66 дол. за барель, що на 0,35% вище за ціну на час закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 2 лютого ці контракти подорожчали на 2%, до 57,46 дол. за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на ранок 3 лютого становила 54,94 дол. за барель, що на 0,33% вище за рівень на час закриття попередніх торгів. У вівторок, 2 лютого, ф'ючерси зросли в ціні на 2,3%, до 54,76 дол. за барель.

Сприяли зростанню котирувань очікування, що зусилля, які вживаються країнами-членами ОПЕК та іншими виробниками для обмеження видобутку, призведуть до зменшення світових запасів.

Міністри моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC) сьогодні, 3 лютого, проведуть засідання, на якому обговорять стан ринку та виконання угоди щодо обмеження нафтовидобутку. Напередодні технічний комітет констатував, що угода ОПЕК+ у грудні була виконана на 99%, при цьому ОПЕК виконала угоду на 103%, а країни, що не входять в організацію - на 93%.

Підтримку нафтовому ринку також надали дані Американського інституту нафти (API). Згідно з доповіддю API, запаси нафти в США на тижні, що завершився 29 січня, знизилися на 4,26 млн барелів після падіння на 5,27 млн на ​​тиждень раніше. Зниження було відзначено другий тиждень поспіль. Аналітики в середньому очікували на збільшення запасів на 0,37 млн ​​барелів.

Міністерство енергетики США опублікує щотижневий звіт про запаси нафти, бензину та дистилятів у країні ввечері 3 лютого.