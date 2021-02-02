Тарас Качка розповів про зміну правил міжнародної торгівлі та завдання України на 10 років

Потужна еволюція правил міжнародної торгівлі відбуватиметься протягом наступних 10 років, і завдання української економічної дипломатії - зробити ці зміни більш комфортними для роботи українських компаній за кордоном.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка розповів на відкритті п'ятої зустрічі публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії - 2030 "Міжнародна економічна політика та торгівля, експортно-кредитне агентство".

Качка зазначив, що еволюція самих правил міжнародної торгівлі - процес надзвичайно важливий. При цьому слід мати на увазі, що наявні правила хоч і є справедливими, все ж "завжди грають на руку розвиненим країнам, а не тим країнам, що розвиваються".

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"Наша мета економічної дипломатії полягає в тому, щоб та еволюція правил, яка буде відбуватися, робила комфортною роботу наших компаній за кордоном апріорі, відповідно цих правил», - заявив Качка.

Він додав, що зміна правил стосується, зокрема, еволюції ринку державних закупівель. Ініціативи Європейського Союзу, які наразі впроваджуються на ринку, в тому числі у відносинах із США, підштовхують Україну більше працювати в межах Світової організації торгівлі.

«Ми бачимо ще більший елемент, пов’язаний з екологічними ініціативами. Протягом останніх років в СОТ було нотифіковано більше 11 тис. національних заходів, пов’язаних з довкіллям, які впливають на торгівлю. Цього року Євросоюз активно працює над питанням, як за допомогою контролю за імпортом впливати на зміни клімату", - зауважив заступник міністра.

За його словами, той факт, що в нас є елементи циркулярної економіки, елементи енергоефективності, - "це все дає можливість активно вести переговори в рамках СОТ, в рамках Паризької угоди і підготовки до кліматичного саміту в Глазго".

На його думку, у наступне десятиліття правила торгівлі мають будуватися таким чином, щоб не створювали чергових бар’єрів між розвиненим світом і світом, що розвивається.

«Це ще один величезний пласт роботи. Він комусь виглядає дуже теоретичним, надто політичним. Але, тим не менш, переговори цього року, які відбуваються з Брюсселем, в рамках СОТ, закладуть основу на наступне десятиліття», - підсумував Качка.

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Як повідомляв Укрінформ, Національна економічна стратегія - 2030 розробляється робочою групою Кабінету Міністрів на платформі Центру економічного відновлення. Обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 розпочалося 22 січня та триватиме до 10 лютого.

Раніше у Мінекономіки називали найбільш концентрованим блок Нацстратегії про підприємницьку культуру та регуляторну політику.