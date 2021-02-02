Тарас Качка розповів про зміну правил міжнародної торгівлі та завдання України на 10 років

Тарас Качка розповів про зміну правил міжнародної торгівлі та завдання України на 10 років

Укрінформ
Потужна еволюція правил міжнародної торгівлі відбуватиметься протягом наступних 10 років, і завдання української економічної дипломатії - зробити ці зміни більш комфортними для роботи українських компаній за кордоном.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка розповів на відкритті п'ятої зустрічі публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії - 2030 "Міжнародна економічна політика та торгівля, експортно-кредитне агентство".

Качка зазначив, що еволюція самих правил міжнародної торгівлі - процес надзвичайно важливий. При цьому слід мати на увазі, що наявні правила хоч і є справедливими, все ж "завжди грають на руку розвиненим країнам, а не тим країнам, що розвиваються".

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"Наша мета економічної дипломатії полягає в тому, щоб та еволюція правил, яка буде відбуватися, робила комфортною роботу наших компаній за кордоном апріорі, відповідно цих правил», - заявив Качка.

Він додав, що зміна правил стосується, зокрема, еволюції ринку державних закупівель. Ініціативи Європейського Союзу, які наразі впроваджуються на ринку, в тому числі у відносинах із США, підштовхують Україну більше працювати в межах Світової організації торгівлі.

«Ми бачимо ще більший елемент, пов’язаний з екологічними ініціативами. Протягом останніх років в СОТ було нотифіковано більше 11 тис. національних заходів, пов’язаних з довкіллям, які впливають на торгівлю. Цього року Євросоюз активно працює над питанням, як за допомогою контролю за імпортом впливати на зміни клімату", - зауважив заступник міністра.

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За його словами, той факт, що в нас є елементи циркулярної економіки, елементи енергоефективності, - "це все дає можливість активно вести переговори в рамках СОТ, в рамках Паризької угоди і підготовки до кліматичного саміту в Глазго".

На його думку, у наступне десятиліття правила торгівлі мають будуватися таким чином, щоб не створювали чергових бар’єрів між розвиненим світом і світом, що розвивається.

«Це ще один величезний пласт роботи. Він комусь виглядає дуже теоретичним, надто політичним. Але, тим не менш, переговори цього року, які відбуваються з Брюсселем, в рамках СОТ, закладуть основу на наступне десятиліття», - підсумував Качка.

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Як повідомляв Укрінформ, Національна економічна стратегія - 2030 розробляється робочою групою Кабінету Міністрів на платформі Центру економічного відновлення. Обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 розпочалося 22 січня та триватиме до 10 лютого.

Раніше у Мінекономіки називали найбільш концентрованим блок Нацстратегії про підприємницьку культуру та регуляторну політику.

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