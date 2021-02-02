В Офісі Президента назвали головні завдання економічної дипломатії України

Збільшення українського експорту, залучення інвестицій та промоція туристичного потенціалу України є основними завданнями економічної дипломатії України.

Про це розповів генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента Андрій Буквич під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії - 2030 на тему: "Міжнародна економічна політика та торгівля, експортно-кредитне агентство", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо говорити про завдання реалізації курсу на економізацію зовнішньої політики, про реалізацію економічної дипломатії, то, передусім, визначено три основні завдання: це збільшення українського експорту, залучення інвестицій, промоція туристичного потенціалу України”, - зазначив він.

Крім того, за словами високопосадовця, завдання на напрямку економічної дипломатії цими трьома “магістральними напрямами” не обмежуються, є також інші завдання, не менш важливі, а саме - поліпшення умов торгівлі для українських експортерів, поширення наративів щодо перебігу економічних реформ в Україні, залучення технічної допомоги для посилення спроможності українських економічних інституцій.

Також представник ОП зауважив, що перед економічною дипломатією поставлено завдання залучення експортного фінансування на вигідних умовах, зокрема на достатньо тривалий термін для імпорту в рамках інфраструктурних та технологічних проєктів з урахуванням вимог локалізації.

“Під час усіх міжнародних економічних зустрічей, під час зустрічей з керівництвом іноземних компаній, які прагнуть продавати свою продукцію в Україні, які прагнуть брати участь у великих інфраструктурних проєктах, є наразі чітка політична умова щодо локалізації: компанія, яка хоче експортувати в Україну свою продукцію, свою технологію, має відшукати українського партнера, має створювати робочі місця в Україні та сплачувати податки тут”, - пояснив Буквич.

Водночас він наголосив, що українські посольства мають планувати свою роботу таким чином, аби всебічно сприяти українському бізнесу і його роботі на зовнішніх ринках. Так, очільник директорату ОП підкреслив, що таке сприяння не може обмежуватися відповіддю на інформаційні запити від українських компаній або держустанов, а просування українських продуктів у країні акредитації має відбуватися на всіх етапах - від вивчення потенціалу ринку, сертифікації до активного пошуку партнерів для українських виробників.

Буквич відзначив, що саме бізнес своїми ініціативами має сприяти формуванню порядку денного роботи українських профільних відомств і українських закордонних дипустанов у сфері економічної дипломатії.