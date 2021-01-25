Експорт України до В'єтнаму торік зріс на 92% - Качка

Український експорт до Соціалістичної Республіки В‘єтнам (СРВ) у 2020 році зріс на 92% - до 184,5 млн дол. Країни домовилися відновити роботу над угодою про створення зони вільної торгівлі.

Як передає Укрінформ, про це за підсумками спільної міжурядової комісії з СРВ написав у Фейсбуці заступник міністра розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка.

«Минулого року товарообіг між Україною і В‘єтнамом зріс на 22,5% - до 644,65 млн дол. Наш експорт зріс на 92% - до 184,5 млн дол.», - написав Качка.

Він зазначив, що левова частка українського експорту до В‘єтнаму - зернові.

Крім того, за словами урядовця, на завершальному етапі - укладення міжвідомчих угод по ветеринарії і по карантину рослин. Ці угоди «допоможуть наростити експорт рослинної і тваринної продукції до В‘єтнаму».

Також Качка зазначив, що від українських бізнес-асоціацій отримано список товарів і виробників, які мають інтерес до розвитку експорту до СРВ.

Заступник міністра нагадав, що торгівля між Україною і В‘єтнамом є традиційною. Більша частка імпорту з В‘єтнаму - це електроніка і механічне обладнання. Що є зрозумілим, оскільки В‘єтнам є одним із важливих центрів "азійської фабрики світу".

В‘єтнам, як і Україна, вважає заступник міністра, прагне змінити характер двосторонніх торгових відносин.

«По-перше, В’єтнам зацікавлений в промисловій і науковій співпраці. Від технологій в обробітку шкіри, виробництва добрив, видобутку титану до співпраці у сфері космосу і авіації. По-друге, промислова кооперація і проєкти з поставок залізничного обладнання, вантажних автомобілів, компресорного обладнання, літаків і авіаційного обладнання», - наголосив Качка.

Він додав, що було досягнуто домовленості відновити роботу над угодою про вільну торгівлю з В‘єтнамом.

«В ідеалі цього року вийдемо і на формальний переговорний процес», - підсумував Качка.

Як повідомляв Укрінформ, із початку 2021 року запрацювали дві укладені Україною угоди про вільну торгівлю – із Великою Британією та Ізраїлем.