Кабмін опублікував національну економічну стратегію до 2030 року

Уряд на платформі Центру економічного відновлення опублікував "Національну економічну стратегію 2030".

Документ доступний за посиланням, повідомляє Укрінформ.

Стратегія включає два розділи: аудит економіки та вектори економічного розвитку.

Аудит включає аналіз результатів економічної політики за майже 30 років, поточний рівень економічного та соціального розвитку України та можливості для зростання.

Вектори розвитку показують урядову візію розвитку української економіки із визначенням напрямків і стратегічних цілей, що дозволять розкрити потенціал України. Тут розглянуті такі вектори, як макроекономічна політика, верховенство права, регуляторне середовище, управління власністю, міжнародна економічна політика, репутація України, інвестпривабливість та ключові сектори економіки.

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"Для реалізації візії необхідно сформувати конкурентоспроможні умови для бізнесу та інвестицій та відновити довіру до держави, виграти конкуренцію за капітал на світовому ринку, стимулювати розвиток інновацій і модернізацію секторів економіки для забезпечення їх конкурентоспроможності на міжнародному ринку, сприяти розвитку людського потенціалу і виграти конкуренцію за таланти", - наголошується у документі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, що Україні потрібні чітке бачення та стратегія розвитку економіки до 2030 року.