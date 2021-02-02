Верховний Суд скасував штраф у 3,4 мільярда для «Тедіс Україна»

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу дистрибутора тютюнових виробів ТОВ «Тедіс Україна» про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету, яким компанію оштрафували на 3,4 мільярда гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на каналі ВС у Телеграмі.

“Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду 02.02.2021 у справі № 910/17891/19 скасував судові рішення попередніх судових інстанцій та ухвалив нове рішення, яким задоволено касаційну скаргу ТОВ «Тедіс Україна» про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України від 10.10.2019 № 697-р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» в частині, що стосується зазначеного товариства (3,4 мільярда гривень - Ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у суді, АМКУ дійшов висновку, що ТОВ «Тедіс Україна» разом з групою інших підприємств – виробників сигарет вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються обмеження доступу інших суб’єктів господарювання на ринок первинного продажу виробниками сигарет.

ВС перевірив правильність висновків попередніх судових інстанцій щодо законності та обґрунтованості оскарженого рішення Антимонопольного комітету.

“Беручи до уваги неможливість притягнення будь-якої особи до відповідальності на підставі рішень Антимонопольного комітету України з інших справ (що не мають преюдиціального значення), без обов’язкового доведення вини в кожному окремому випадку (у кожній справі) та враховуючи помилковість юридичної кваліфікації дій ТОВ «Тедіс Україна», Верховний Суд задовольнив позов”, - поінформували у суді.

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При цьому наголошується, що визнання недійсним рішення АМКУ не позбавляє цей орган права провести повторну перевірку з дотриманням вимог законодавства.

Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував на загальну суму 6,5 млрд грн дистрибутора тютюнових виробів ТОВ "ТЕДІС Україна" та його партнерів — тютюнові компанії за створення штучних бар'єрів на ринку дистрибуції сигарет.