АМКУ погодив продаж Дніпровського меткомбінату

Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "Оптімал Трейд" на придбання єдиного майнового комплексу ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті АМКУ.

"Надано дозвіл ТОВ «ОПТІМАЛ ТРЕЙД» (м. Київ, Україна) на придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу публічного акціонерного товариства «ДМК» (м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., Україна)", - йдеться у повідомленні.

За даними з відкритих джерел, створене у вересні 2017 року ТОВ «Оптімал Трейд» торгує металами та металевими рудами.

Як повідомлялося, ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» спеціалізується на виробництві чавуну, сталі та прокату. Підприємство засноване у 1889 році. На комбінаті працюють близько 9 500 осіб.

Формально комбінат входить до складу корпорації «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД), а фактично з 2017 року контролюється гірничо-металургійної холдингом Ріната Ахметова «Метінвест», йому ж належить Дніпровський коксохімічний завод, що розташований на території ДМК.

Господарський суд Дніпропетровської області 31 травня 2019 року почав провадження у справі про банкрутство Дніпровського меткомбінату.