АМКУ погодив продаж Дніпровського меткомбінату
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті АМКУ.
"Надано дозвіл ТОВ «ОПТІМАЛ ТРЕЙД» (м. Київ, Україна) на придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу публічного акціонерного товариства «ДМК» (м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., Україна)", - йдеться у повідомленні.
За даними з відкритих джерел, створене у вересні 2017 року ТОВ «Оптімал Трейд» торгує металами та металевими рудами.
Як повідомлялося, ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» спеціалізується на виробництві чавуну, сталі та прокату. Підприємство засноване у 1889 році. На комбінаті працюють близько 9 500 осіб.
Формально комбінат входить до складу корпорації «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД), а фактично з 2017 року контролюється гірничо-металургійної холдингом Ріната Ахметова «Метінвест», йому ж належить Дніпровський коксохімічний завод, що розташований на території ДМК.
Господарський суд Дніпропетровської області 31 травня 2019 року почав провадження у справі про банкрутство Дніпровського меткомбінату.