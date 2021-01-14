АМКУ розпочав розгляд справи про зловживання Євро-реконструкції

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи про зловживання ТОВ "Євро-реконструкція" монопольним становищем під час опалювального сезону 2019-2020 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Розпочато розгляд справи про зловживання ТОВ "Євро-реконструкція" монопольним (домінуючим) становищем. Розпорядженням державного уповноваженого розпочато справу про порушення конкурентного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у комітеті, причиною для відкриття справи стало те, що з початку 2019-2020 опалювального періоду ТОВ "Євро-реконструкція" нараховувало споживачам завищені майже на 23% розміри плати за теплову енергію та послуги із централізованого опалення/постачання гарячої води без відповідних перерахунків.

Читайте також: АМКУ побачив ознаки домінування однієї групи на ринку газу

За результатами розгляду справи на "Євро-реконструкцію" може бути накладено штраф у розмірі до 10% доходу (виручки) суб’єкта господарювання.

ТОВ "Євро-реконструкція" опалює 4,5 млн квадратних метрів житлової площі у 1 036 житлових будинках Києва.