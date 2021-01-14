АМКУ побачив ознаки домінування однієї групи на ринку газу

Антимонопольний комітет вбачає ознаки домінування групи «Регіональна Газова Компанія» (РГК) на ринку природного газу.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ, передає Укрінформ.

"Дії цієї групи, а саме в них ціни на газ найвищі серед усіх постачальників, ретельно вивчаються комітетом", - зазначили у профільному відомстві.

Голова АМКУ Ольга Піщанська доручила регіональним відділенням комітету провести поглиблене дослідження ринку постачання природного газу на предмет дотримання суб’єктами ринку природного газу та органами влади вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Раніше облгази групи РГК вже були оштрафовані комітетом за зловживання монопольним становищем - на 280 млн грн у грудні 2019 року (тоді ж їх було зобов’язано зробити перерахунок платіжок) та на 380 млн грн минулого місяця.

Також Антимонопольний комітет офіційно застеріг обласні і Київську міську державні адміністрації утриматися від дій в інтересах якогось одного постачальника.

"Йдеться про прийняття будь-яких актів, надання вказівок, укладення угод або будь-які інші дії, які можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції", - відзначили в АМКУ.

Як повідомлялося, з 1 серпня 2020 року в Україні почав діяти повноцінний ринок природного газу для населення. Українці отримали можливість обирати постачальника, у тому числі й за ціновим критерієм. Змінити постачальника можна в найкоротший термін. Разом з тим, за 5 місяців з початку роботи ринку лише 3% громадян обрали нового газопостачальника.

3 грудня 2020 року АМКУ надав постачальникам природного газу обов’язкові для розгляду рекомендації утриматися від дій, які можуть призводити до обмежень при зміні побутовими споживачами постачальника природного газу, встановленні цін на природний газ.