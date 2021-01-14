За 5 місяців роботи ринку газу лише 3% споживачів змінили постачальника - АМКУ

За 5 місяців з початку роботи ринку лише 3% громадян обрали нового газопостачальника.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету, передає Укрінформ.

«Можна припустити, що окремі споживачі не змогли цього зробити через наявність певних бар’єрів – загрози від діючого продавця відключити від газу, нарахування неіснуючих боргів тощо. У випадку наявності таких бар’єрів при спробі зміни постачальника необхідно терміново звернутися до регулятора – НКРЕКП. І перешкоди мають бути усунені ним в найкоротші терміни", - зазначили в АМКУ.

Комітет також планує дослідити обгрунтованість та прозорість формування тарифу на розподіл газу.

«Впродовж липня-грудня 2020 року ми були свідками зростання тарифів на газорозподіл в абсолютній більшості областей. До того ж, ці тарифи суттєво відрізняються у різних суб’єктів. У разі виявлення порушень комітет змусить регулятора (НКРЕКП, - ред.) виправити ситуацію", - зазначили в Антимонопольному комітеті.

Як повідомлялося, з 1 серпня 2020 року в Україні почав діяти повноцінний ринок природного газу для населення. Українці отримали можливість обирати постачальника, у тому числі й за ціновим критерієм. Змінити постачальника можна в найкоротший термін.

3 грудня 2020 року АМКУ надав постачальникам природного газу обов’язкові для розгляду рекомендації утриматися від дій, які можуть призводити до обмежень при зміні побутовими споживачами постачальника природного газу, встановленні цін на природний газ.