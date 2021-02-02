Рада схвалила законопроєкт про внесення до земкадастру відомостей про держкордон

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №3987 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України».

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 294 народних депутати.

Згідно з пояснювальною запискою, ухвалення документа дозволить внести до Державного земельного кадастру відомості про державний кордон України на підставі затверджених документів демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону.

Зазначається, що на сьогодні Україною укладено відповідні міжнародні договори з питань державного кордону з усіма суміжними державами, а саме: з Республікою Польщ,а, Словацькою Республікою, Угорщиною, Румунією, Республікою Молдова, Республікою Білорусь, Російською Федерацією.

"Зазначеними міжнародними договорами України передбачено встановити державний кордон між Україною та відповідною суміжною державою згідно із документами демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону, зокрема, протоколів-описів проходження лінії державного кордону; топографічних карт з графічно нанесеною на них лінією державного кордону; протоколів прикордонних знаків; додатків та доповнень до цих документів", - йдеться у пояснювальній записці.

Водночас, наголошується, що до документів, відповідно яких встановлюється державний кордон України, не належить технічна документація; матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування; план лінії державного кордону України; опис меж прикордонної смуги тощо.

«Тому існує нагальна потреба внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України на підставі затверджених документів демаркації (з Республікою Польща та Румунією), редемаркації (з Словацькою Республікою та Угорщиною) та делімітації (з Республікою Білорусь, Республікою Молдова та Російською Федерацією)», - додають автори законодавчої ініціативи.

Як повідомлялось, проєкт закону № 3987 було внесено до Верховної Ради Кабінетом Міністрів 14 серпня 2020 року. 4 листопада парламент ухвалив документ у першому читанні.