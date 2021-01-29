Впровадження земельного та антирейдерського законодавства захистить аграріїв – Лещенко

Ухвалення пакету земельних законів, антирейдерського закону, відкриття даних Держгеокадастру захистять українських аграріїв від рейдерських атак.

Про це в Укрінформі на пресконференції «Дорожня карта земельної реформи в Україні. Розвиток економіки» заявив міністр аграрної політики України Роман Лещенко.

Він зазначив, що у 2015-2018 роках досить часто здійснювалися протиправні дії у реєстрі майнових прав і рейдерство процвітало на території України.

«Ми на ці речі зреагували антирейдерським законом. Ми так само провели дуже серйозну роботу в частині провадження сучасних електронних сервісів», - заявив Лещенко.

Він також наголосив, що велику роль у протидії рейдерству зіграло відкриття даних Держгеокадастру. За останній період в публічній кадастровій карті України відображаються відомості про об'єкти державного земельного кадастру, дуже велика кількість відомостей щодо земельних ділянок.

«І Держгеокадастр на виконання антирейдерського закону активно проводить зміни. В тому числі, що стосується відомостей до 2012 року, які перебували на паперових носіях», - зауважив міністр.

Він додав, що найбільша кількість правопорушень в сфері безоплатної приватизації землі здійснювалася в період функціонування саме паперової форми, в той час коли був неконтрольований процес виділення земельних ділянок.

«Автоматизований обмін даними між Держаним земельним кадастром та іншими державними реєстрами практично був відсутній. В процесі реалізації і здійснення аудиту в середині 2020 року ми були шоковані, бо фактично не було нормального обміну даних щодо земельних ділянок навіть між Міністерством юстиції та Держземкадастром. В Україні створилася ситуація, коли по факту один і той самий громадянин міг декілька разів скористатися правом безоплатної приватизації, і система обміну даними не сигналізувала, що ця особа зловживає своїм правом», - розповів урядовець.

Він також сказав, що великі надії покладає на закон про національну інфраструктуру геопросторових даних, який дозволяє сформувати великий портал даних про земельні, водні, лісові ресурси, корисні копалини, про власників землі.

«Ми вже напрацювали відповідний геопортал, і він буде представлений українському суспільству на початку лютого. Це буде революція в системі земельних відносин», - пообіцяв Лещенко.

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Як повідомляв Укріфнорм, 5 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству”. Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» був ухвалений парламентом 31 березня 2020 року, закон «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» – 13 квітня 2020 року.