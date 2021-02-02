Україна обговорює з МВФ можливість створення спеціалізованого фінсуду – Шевченко

Національний банк України обговорює з Міжнародним валютним фондом можливість створення спеціалізованого суду для врегулювання спорів щодо непрацюючих кредитів (NPL).

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Reuters заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Наразі ми обговорюємо (з МВФ – ред.) можливість створення спеціалізованого суду чи палати суду в Україні. Цей суд розглядатиме питання між кредиторами та позичальниками, а також між інвесторами та одержувачами інвестицій", - сказав він.

За його словами, спецсуд мав би забезпечити кращий захист кредиторів, які не мають іншої можливості повернути свої кошти через корупцію у судовій системі.

Крім того, НБУ також планує зменшити частку непогашених позик з нинішніх 42% до 24% до 2023 року.

«Обсяг кредитів у банківській системі становить понад один трильйон гривень, що дорівнює близько 40 мільярдів доларів США. Це велика сума, яку варто захищати», - наголосив голова НБУ.

Шевченко додав, що зменшення обсягів непрацюючих кредитів (NPL) допоможе залучити до банківської системи України іноземних приватних інвесторів.

За його словами, в країні досі більше половини сектору перебуває у власності держави, і це є "великим системним ризиком". Саме тому Нацбанк хоче знизити цю частку до 25% впродовж наступних років.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що цього року Україна очікує отримати три транші від Міжнародного валютного фонду на суму в близько 2,2 мільярда доларів США.