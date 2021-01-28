Місія МВФ продовжила роботу з Києвом на 7-10 днів — Марченко

Місія Міжнародного валютного фонду продовжила роботу з перегляду програми фінансування України на 7-10 днів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "Україна 24".

«Для нас принципово залишатися в програмі МВФ, ми зараз в активній стадії переговорів, у нас продовжена місія на 7-10 днів, і є сподівання, що за цей час ми фіналізуємо меморандум і чітко зрозуміємо, які на себе можемо взяти зобов'язання, які зможемо виконати”, - сказав Марченко.

При цьому міністр назвав питання термінів надходження коштів “більше технічним”.

“Нам би хотілося їх отримати ще минулого року, але є так, як є. Головним залишається те, що ми виконуємо взяті на себе зобов'язання і хочемо робити ці кроки, щоб бути надійним партнером», - зазначив Марченко.

Він наголосив, що остання зустріч з місією МВФ була 25-26 січня.

«Ми говорили про технічні речі, консолідацію бюджету на 2022 рік. З точки зору Мінфіну ми не бачимо критичних застережень, які нам не дозволять продовжити програму співпраці. Поки що інших зобов'язань немає, крім тих, які зараз ми на себе взяли або які з'явилися минулого року, я маю на увазі і рішення Конституційного Суду, і рішення щодо тарифів на газ», - заявив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, місія МВФ із 21 грудня 2020 року працювала в Україні у форматі онлайн-зв'язку через COVID-19. Але потім зробила перерву на свята. Після свят, а саме з 11 січня місія МВФ поновила свою роботу в Україні. У четвер, 28 січня, у Представництві МВФ в Україні зазначили, що місія продовжує працювати з представниками української влади в дистанційному форматі.

Місія проводить обговорення з владою України останніх економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду програми Stand-By.

Рада директорів МВФ 9 червня 2020 року затвердила нову програму Stand-By для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Україна 12 червня отримала перший транш у розмірі 2,1 млрд доларів.