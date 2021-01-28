Місія МВФ продовжує роботу з Києвом на «дистанційці»

Місія Міжнародного валютного фонду продовжує працювати з представниками української влади в дистанційному форматі.

Про це повідомили Укрінформу в Представництві МВФ в Україні.

"Місія Міжнародного валютного фонду продовжує свою роботу у форматі дистанційних зустрічей з представниками влади України", - зазначили в Представництві.

Як повідомляв Укрінформ, місія МВФ із 21 грудня 2020 року працювала в Україні у форматі онлайн-зв'язку через COVID-19. Але потім зробила перерву на свята. Після свят, а саме з 11 січня місія МВФ поновила свою роботу в Україні.

Рада директорів МВФ 9 червня затвердила нову програму Stand-By для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Україна 12 червня отримала перший транш у розмірі 2,1 млрд доларів.