Нацбанк високо оцінює шанси перегляду МВФ програми stand-by

Національний банк високо оцінює шанси перегляду програми stand-by місією Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Наразі триває робота місії Міжнародного валютного фонду в Україні, ми оцінюємо шанси перегляду програми як досить високі. Переговори наразі тривають, і прогрес безумовно є", - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня 2021 року місія Міжнародного валютного фонду поновила роботу в Україні у дистанційному форматі. Рада директорів МВФ 9 червня 2020 року затвердила нову програму stand-by для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд дол. Україна 12 червня отримала перший транш у розмірі 2,1 млрд доларів.