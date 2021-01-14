Без грошей МВФ бюджет доведеться переглянути – Мінфін

У Міністерстві фінансів припускають, що у разі відсутності співпраці з Міжнародним валютним фондом державний бюджет на 2021 рік може бути переглянутий.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю Радіо НВ.

Він зазначив, що коли готувався проєкт держбюджету, передбачалося, що Україна у 2021 році співпрацюватиме з МВФ. А без такої співпраці постає питання перегляду бюджету.

«Я не виключаю різних сценаріїв. Ми будемо пропонувати, звісно, ключовий сценарій – співпраця з МВФ. Але ми готові до будь-яких ситуацій», - сказав Марченко.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 грудня 2020 року ухвалила державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи у розмірі 1,08 трлн грн, видатки в сумі 1,32 трлн грн. Дефіцит бюджету становитиме 5,5% ВВП.

Наприкінці грудня в уряді заявили, що припускають можливість перегляду державного бюджету на 2021 рік після І кварталу.