Держбанки списали непрацюючих кредитів на 111 мільярдів - НБУ

Державні банки за червень-листопад 2020 року списали 111 млрд грн зарезервованої заборгованості, що дозволило їм вперше за довгий час зменшити частку NPL у своїх портфелях нижче 60%.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Національного банку Кирило Шевченко.

"У 2020 році ми почали активну роботу з очистки банків від непотрібного тягаря. Навесні уряд схвалив рішення про інструменти реструктуризації NPL у держбанках, а наприкінці червня Рада з фінстабільності – представлені трирічні плани з очистки. Відтоді процес зі зниження NPL зрушив з напівмертвої точки", - написав Шевченко.

Він зазначив, що за третій квартал частка непрацюючих кредитів скоротилася на 2.9 в. п. до 45,6% кредитного портфеля. У жовтні цей процес продовжився і на 1 листопада частка NPL становить 43,4%.

"Суттєву роботу виконали державні банки, які в червні-листопаді списали 111 млрд грн зарезервованої заборгованості. Це дозволило їм вперше за довгий час зменшити частку NPL у своїх портфелях нижче 60%", - акцентував голова НБУ.

За його словами, сьогодні непрацюючі кредити не тиснуть на прибутковість банків та їх капітал. Адже рівень резервування постійно зростає і сьогодні перевищує 90%. Проте така частка непрацюючих кредитів – це не лише тягар для банків, а й питання їх інвестиційної привабливості, яку потрібно підвищувати.

"Тому ми радимо держбанкам продовжити виконувати трирічні плани зі скорочення непрацюючих кредитів. Усім банкам варто й надалі активно моніторити та забезпечувати роботу з непрацюючими кредитами", - підкреслив голова НБУ.