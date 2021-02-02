Україна очікує цьогоріч отримати від МВФ близько $2,2 мільярда - голова Нацбанку

Цього року Україна очікує отримати три транші від Міжнародного валютного фонду (МВФ) на суму в близько 2,2 мільярдів доларів США.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Reuters заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

«Ми очікуємо на три транші, по 0,5 мільярда SDR (0,72 млрд доларів) кожен. Цьогоріч загальна сума (кредитів від МВФ – ред.) становитиме близько 2,2 мільярдів доларів. Решту грошей очікуємо у 2022 році», - сказав він.

Шевченко додав, що наразі триває робота місії МВФ, і за результатами цього тижня буде зрозуміліше, які домовленості будуть досягнуті.

За його словами, уряд планує у 2021 році випустити єврооблігації на суму близько 2,4 млрд доларів США.

"З'явився новий оптимізм на міжнародних ринках. Ми сподіваємось, що цей оптимізм не обійде Україну", - сказав голова НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, 28 січня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що місія Міжнародного валютного фонду продовжила роботу з перегляду програми фінансування України на 7-10 днів.