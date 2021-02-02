Раду закликають підтримати цього тижня низку законопроєктів для агросектору

Аграрії закликають народних депутатів підтримати важливі для аграрного сектору законопроєкти, які заплановані до розгляду у Верховній Раді з 2 по 5 лютого 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Українського клуба аграрного бізнесу (УКАБ) у Фейсбуці.

«З 2 по 5 лютого відбудуться пленарні засідання Верховної Ради України. Цього тижня на порядку денному знаходяться ряд важливих законопроєктів для агросектору. УКАБ закликає народних обранців підтримати вищезазначені законопроєкти, які є важливими для ефективного функціонування агросектору України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вівторок 2 лютого до розгляду заплановано законопроєкт №3742 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю». Цим проєктом закону вводяться зміни в сфері перевезень вантажів, фіксації правопорушень щодо перевантажень, а також вводиться «реєстр ТТН», що напряму стосується перевезення зернових культур, роботи елеваторів тощо.

Також на вівторок заплановано розгляд проєкту закону №3716 «Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації». Законодавчий акт має врегулювати використання безпілотників і зміни щодо їх реєстрації. Також документ вносить поняття «дистанційний пілот». Даний законопроєкт прямо зачіпає роботу агропідприємств, які використовують безпілотники.

Того ж дня планується розглянути проєкт закону №0850 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об'єкта нерухомості)» покликаний покращити реалізацію положення чинного законодавства про єдину правову долю земельної ділянки, яка перебуває у користуванні, і розміщеного на ній нерухомого майна, у разі його відчуження.

Ухвалення законопроєкту №3987 «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України», впевнені в УКАБ, розблокує процес внесення відомостей про державний кордон України до Державного земельного кадастру.

Також на вівторок 2 лютого заплановано розгляд законопроєкту №3318 «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин», ухвалення якого спрямоване на зменшення кількості дозвільних документів у галузі ветмедицини, покращення умов ведення бізнесу в галузі тваринництва, торгівлі тощо.

УКАБ нагадує, що у порядку денному на четвер, 4 лютого, заплановано розгляд законопроєкту №3131 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції». Він має створити умови для ліквідації тіньових відносин у використанні земель сільгосппризначення та забезпечити рівне оподаткування доходів, одержуваних від такої землі всіма її власниками та користувачами.

На п’ятницю, 5 лютого, Верховна Рада має розглянути проєкт закону №3607 «Про Установу бізнес-омбудсмена в Україні». Цей законопроєкт розширює можливості бізнес-омбудсмена, передбачає створення регіональних представництв і покращує можливості комунікації та впливу бізнес-омбудсмена для захисту інтересів бізнесу.