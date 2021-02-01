Зараз немає передумов для розпуску Верховної Ради – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підкреслив, що станом на сьогодні немає передумов для дострокового припинення повноважень Верховної Ради дев'ятого скликання.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер сказав на брифінгу в понеділок.

«Я повторював і повторюю - на щастя, сьогодні немає передумов для дострокового припинення повноважень Верховної Ради дев'ятого скликання», - наголосив Разумков.

Голова ВР також прокоментував чутки, що у разі виключення Олександра Дубінського з фракції «Слуга народу», у монобільшості, яка працює на правах коаліції, стане менше 226 депутатів, що є підставою для розпуску парламенту.

«Навіть якщо 15 людей вийде, то все рівно буде 231 людина у фракції. Цього достатньо, щоб коаліція продовжувала працювати. Коаліція - тому що фракція партії «Слуга народу» працює на умовах коаліції в стінах Верховної Ради. Навіть якщо немає 226 - дійсно, тоді це створення нової коаліції, на це йде 30 днів, Конституція дозволяє це зробити протягом 30-ти днів. Якщо цього не відбувається - дійсно з'являються такі підстави (для розпуску ВР, - ред.)», - зазначив Разумков.

Спікер додав що парламент також не може бути розпущений через відсутність пленарних засідань протягом місяця, коли діяв посилений карантин.

«Щодо запитання по 30 днях, коли ми не працювали, оскільки був введений локдаун. ...Згідно з рішенням Конституційного Суду, чітко виписано, що 30 днів починають рахуватися з дня, коли заплановане засідання Верховної Ради не змогло відбутися. Тобто, якщо б ми зібралися і не змогли працювати - з того дня почався б відлік тих тридцяти днів. Сьогодні таких проблем немає. Верховна Рада працює», - розповів Разумков.

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Як повідомлялося, парламент 18 грудня ухвалив постанову №4501 «Про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання». Згідно з документом, пленарний тиждень у січні було перенесено на кінець місяця, після завершення посиленого карантину.