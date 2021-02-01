Разумков не виключає повторного внесення кандидатури Вітренка на посаду міністра

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає повторне внесення кандидатури Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав на брифінгу після Погоджувальної Ради керівників фракцій та голів комітетів.

Очільник парламенту нагадав, що згідно із законодавством коаліція пропонує прем’єру кандидатуру міністра, яку він потім вносить на розгляд сесійної зали.

На уточнююче запитання журналістів, чи можливе повторне внесення кандидатури Юрія Вітренка очільник парламенту відповів так: «Станом на сьогодні це не забороно Конституцією та законом».

Як повідомляв Укрінформ Верховна Рада 28 січня знову провалила призначення Юрія Вітренка першим віцепрем’єр-міністром - міністром енергетики.

17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Тоді проголосували «за» лише 186 народних депутатів.

21 грудня Кабмін призначив Вітренка в.о. міністра енергетики.

Своєю чергою Президент Володимир Зеленський 25 січня попросив депутатів монобільшості підтримати призначення Вітренка на посаду першого віцепрем’єра - міністра енергетики. Він пояснив, що в.о. міністра обмежений у повноваженнях.

28 січня голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення в.о. міністра енергетики Вітренка на посаду віцепрем’єра - міністра енергетики.

Юрій Вітренко – колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України». Із квітня 2019 по червень 2020 року очолював наглядову раду ПАТ «Укрнафта». Із жовтня 2019 по січень 2020 року був членом наглядової ради «Укроборонпрому».